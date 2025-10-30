Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Donnerstag (28.10.2025 bis 30.10.2025) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Im Dumontweg hebelten die Täter zwischen Dienstag, 08.30 Uhr und Mittwoch 13.40 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute. In der Thingstraße hebelten Diebe am Mittwoch zwischen 14.10 Uhr und 19.00 Uhr ein Terrassenfenster eines Mehrfamilienhauses auf. Sie erbeuteten anschließend mehrere Ordner mit Sammlermünzen von unbekanntem Wert. Im Fleckenweinberg hebelten die Täter am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 20.50 Uhr die Haupteingangstür eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke und Räume. Hier stahlen die Diebe Goldmünzen, Parfüm und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. In der Schönbühlstraße verschaffte sich ein Täter am Donnerstag zwischen 00.10 Uhr und 00.50 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zur geschlossenen Wohnung eines Einfamilienhauses. Der Einbrecher erbeutete Kopfhörer und eine Geldbörse. Der Täter flüchtete zunächst, kehrte jedoch offenbar gegen 00.50 zurück und betrat erneut die Wohnung. Hierbei wurde er jedoch durch eine Anwohnerin überrascht und ergriff die Flucht. Der Täter soll Arbeitskleidung mit Reflektoren im Schulter, Bein- und Kniekehlenbereich getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

