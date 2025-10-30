PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.10.2025) einen 66 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schmidener Straße einen Brand gelegt zu haben. Der 66-Jährige soll am Samstag (25.10.2025) in seiner Wohnung ein Feuer gelegt haben. Ein Zeuge entdeckte gegen 08.50 Uhr dunklen Rauch über dem Dach und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude. Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Mehrfamilienhauses, verletzt wurde niemand. Die Wohnung des 66-jährigen Mannes brannte vollständig aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Tausend Euro. Während der Löscharbeiten war die Schmidener Straße in beide Richtungen gesperrt. Der 66-Jährige mit kubanischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (30.10.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

