Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Grundschule
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch in eine Schule an der Straße "Mosskamp" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Mittwochnachmittag und heute Morgen brachen bislang unbekannte Täter in den Verwaltungstrakt einer Schule ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie das Lehrerzimmer und verschiedene Büroräume. Unter anderem mit einem Kaffeevollautomaten, mehreren iPads und Laptops flüchteten die Einbrecher unerkannt. Der Hausmeister stellte den Einbruch morgens fest und informierte die Polizei.
