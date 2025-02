Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - 40-Tonner kollidiert mit Autofahrer

Ötigheim (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei welchem es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW auf Höhe der Ausfahrt Bietigheim kam. Gegen 06:35 Uhr soll der Lenker eines Skoda die B36 in Richtung Karlsruhe befahren haben, als er in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem 40-Tonner auf Höhe der Ausfahrt Bietigheim kollidierte. Durch die Kollision entstand ein Trümmerfeld. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Bergungs- und Abschleppmaßnahmen beidseitig gesperrt werden. Der Fahrer des Skoda wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genaueren Unfallursache werden durch den Verkehrsdienst geleitet.

/an

