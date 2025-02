Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vermisste Person aufgefunden

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine 91-jährige Frau aus einem Pflegeheim in der Weststadt vermisst. Aufgrund der geringen Außentemperaturen und der bereits längeren Abwesenheit wurde mit verstärkten Kräften der nähere und weitere Bereich abgesucht. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Sonntag gegen 1:15 Uhr konnte die Vermisste glücklicherweise in einem weiteren Patientenzimmer der Einrichtung unversehrt aufgefunden werden.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell