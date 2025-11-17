Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen passte eine Autofahrerin am Samstag bei Heidenheim a.d. Brenz nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr in der Straße Mergelstetter Reute. Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Heidenheim. An der Einmündung bog sie nach links in die Straße Katzental ab. Dabei übersah sie wohl den entgegen kommenden Volvo eines 36-Jährigen. Der hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Auch der Fahrer des Volvo und der elfjährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die beiden konnten nach einer Behandlung des Rettungsdientes vor Ort nach Hause entlassen werden. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 11.000 Euro.

