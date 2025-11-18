Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot a.d. Rot - Gewehr auf der Rücksitzbank

Keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte ein 63-Jähriger am Montag bei Rot.

Der 63-Jährige saß in seinem Auto und parkte an Straßenrand eines Verbindungsweges bei Rot. Kurz vor 10 Uhr sah eine Polizeistreife das Auto und stoppte es. Bei der Kontrolle sahen die Polizisten ein Kleinkalibergewehr im Kaliber .22lfb im hinteren Fußraum liegen. Eine Antwort, warum er das Gewehr dabei hatte, konnte der 63-Jährige nicht liefern. Auch verfügte der Mann über keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse. Das Gewehr wurde sichergestellt und der 63-Jährige sieht einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz entgegen.

