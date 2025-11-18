Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Bei Arbeiten vom Dach gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 39-Jähriger am Montag bei Uhingen. Der stürzte aus rund acht Meter Höhe vom Dach und kam in eine Klinik.

Am Montag waren Arbeiter eines slowakischen Photovoltaikunternehmens mit Dacharbeiten beschäftig. Die drei Männer, darunter auch der 39-Jährige, befanden sich auf dem Dach des Gebäudes in der Oberschwabenstraße. Kurz vor 16 Uhr hatte der Monteur wohl eine Fassungsschiene auf der Gebäuderückseite in Richtung Garten gelöst. Bei dem regnerischen Wetter verlor er offenbar auf den nassen Dachziegeln das Gleichgewicht und stürzte. Der Arbeiter rutschte bäuchlings aus einer Höhe von rund acht bis zehn Metern Höhe über das Dach und einen Balkon nach unten. Der Mann schlug zunächst auf einem Vordach auf. Die Hartplastikbedachung brach durch und der 39-Jährige kam im Anschluss auf der gepflasterten Terrasse zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich der Arbeiter schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Eine Absicherung gegen Absturz war zwar vorhanden, allerdings nur an der Seite in Richtung Straße. Auch hatte der Arbeiter, obwohl ein Klettergeschirr vorhanden war und einen Absturz verhindert werden hätte können, nicht getragen. Die Arbeiten wurden an diesem Tag eingestellt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

