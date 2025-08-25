Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu https://t1p.de/d7z4f - Polizei verlängert den Kontrollbereich in der Innenstadt und im Bahnhofsumfeld

Pinneberg (ots)

Die Polizei Pinneberg verlängert erneut den Kontrollbereich, dessen Anordnung seit Dezember 2023 besteht. Hintergrund der Verlängerung ist eine weiter hohe Kriminalitätsbelastung im Kernbereich der Pinneberger Innenstadt sowie im Bahnhofsumfeld.

Bei den festgestellten Straftaten handelt es sich weiterhin überwiegend um Eigentumsdelikte wie Laden-, Taschen- und Fahrraddiebstählen. Auch Rohheits- und Gewaltdelikte werden vergleichsweise oft verzeichnet.

Die Anordnung des Kontrollbereichs gewährt den Einsatzkräften weitergehende Eingriffsbefugnisse wie Identitätsfeststellungen oder auch körperliche Durchsuchungen bzw. Durchsuchungen mitgeführter Gegenstände. Ziel der Kontrollmaßnahmen sind stets eine Reduzierung der Straftaten in den benannten Bereichen, die der ursprünglichen Pressemitteilung vom 21.12.2023 unter folgendem Link zu entnehmen sind:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5677818.

Die Entscheidung gilt befristet bis vorerst zum 28. Februar 2026.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell