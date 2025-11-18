Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Fahren trotz Fahrverbot

Für eine 43-Jährige endete die Fahrt am Montag.

Die 43-Jährige fuhr mit ihrem Laster auf der A8 in Richtung München. Gegen 10.40 Uhr wurde sie auf Höhe Merklingen einer Kontrolle unterzogen. Auf die Frage nach ihrem Führerschein, log sie die Polizisten an und teilte mit, diesen verloren zu haben. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Frau ein 1-monatiges Fahrverbot hatte, welches gerade andauerte. Für die 43-Jährige war die Fahrt zu Ende und sie muss mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

