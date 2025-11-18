Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Radfahrer und Fußgänger stoßen zusammen

Eine verletzte Person ist das Resultat eines Unfalls am Montag bei Heiningen.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf dem Radweg neben der K1425 zwischen dem Industriegebiet Voralb und St. Gotthardt. Ein 24-Jähriger war dort mit seinem Pedelec bei Regen und Dunkelheit unterwegs. Im Bereich der Senke übersah der Radler wohl eine 34-Jährige Fußgängerin, die dort unterwegs war. Wie die Polizei weiter berichtet, war das Pedelec unbeleuchtet. Der Radler nutzte offenbar eine Stirnlampe, um den Weg auszuleuchten. Das war offenbar nicht ausreichend und der Radler und die Fußgängerin stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die 34-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Da bei dem Radfahrer der Verdacht bestand, dass er sich unter Drogeneinwirkung aufs Fahrrad gesetzt hatte, wurde eine Blutprobe bei ihm durchgeführt. Denn einen Drogenschnelltest hatte der junge Mann abgelehnt. Der 24-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

