Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - KORREKTUR TAG Bekifft und bewaffnet am Steuer erwischt Am Montag zog die Polizei in Göppingen einen verkehrsunsicheren und mit Messer bewaffneten Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr war ein Renault in der Schorndorfer Straße unterwegs. Eine Polizeistreife hielt das Fahrzeug an und führte eine routinemäßige Kontrolle durch. Dabei wirkte der Fahrer sichtlich nervös. Bei der weiteren Überprüfung des 31-Jährigen stellten die Ermittler Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Rauschgift. Das räumte er auch spontan ein. Der Mann hatte wohl am Vorabend einen Joint geraucht, so die Polizei weiter. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Mann genommen hat. Sein Auto musste er stehen lassen, den Führerschein durfte er behalten. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des 31-Jährigen ein Einhandmesser. Das hatte er in seiner Jackentasche. Ein Mitführen eines solch gefährlichen Gegenstandes ist nach dem Waffengesetz verboten. Das Messer stellte die Polizei sicher. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Autofahrer.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++2220344

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell