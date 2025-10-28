PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Festnahme nach Einbruch mit Pkw-Diebstahl +++ Einbruch in ein Wohnhaus +++ Reifen zerstochen +++ Jugendlicher bei Schlägerei verletzt +++ Betrunken gegen Baum gefahren und verschwunden +++

Limburg (ots)

1. Festnahme nach Einbruch mit Pkw-Diebstahl, Weilmünster / Weilburg, Sonntag, 26.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 08:30 Uhr

(wie) Nach einem Einbruch in eine Klinik in Weilmünster konnte die Polizei am Montagmorgen einen Mann in dem von dort gestohlenem Auto festnehmen. In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich ein oder mehrere Täter auf das Gelände der Klinik an der Weilstraße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Therapiegebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten im Inneren. Mit mehreren entwendeten Wertgegenständen machten sie sich auf dem Gelände auf die weitere Suche und gelangten noch in andere Räume und das Handwerkerhaus. Die Beute luden der oder die Täter in einen Opel Corsa der Klinik und nutzten diesen dann zur Flucht. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 12.000 EUR. Bei der Fahndung nach dem Opel konnte eine Streife der Polizeistation Weilburg das Auto im Braunfelser Weg ausfindig machen und stoppen. Den 29-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, nahmen die Beamten fest. Im Fahrzeug befanden sich noch Teile der Beute aus dem Einbruch. Die Polizei stellte den Opel mit Inhalt sicher und nahm den Festgenommenen in Gewahrsam. Am Dienstag wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Limburger Kriminalpolizei übernommen, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in ein Wohnhaus,

Limburg-Eschhofen, Friedhofstraße, Montag, 27.10.2025, 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr

(wie) Bei einem Einbruch in ein Eschhofener Wohnhaus ist am Montagabend Schmuck gestohlen worden. Im kurzen Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zum Gebäude in der Friedhofstraße und durchsuchten daraufhin die Wohnräume. Aus diesen entwendeten die Einbrecher diversen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit der Beute entkamen sie anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Reifen zerstochen,

Limburg, Lichfieldbrücke, Montag, 27.10.2025, 11:00 Uhr bis Dienstag, 28.10.2025, 05:30 Uhr

(wie) Im Tatzeitraum von Montagvormittag bis Dienstagmorgen sind in Limburg Reifen an einem Pkw zerstochen worden. Ein 64-Jähriger hatte einen roten Ford Transit auf einem Parkplatz an der Lichfieldbrücke / Westerwaldstraße abgestellt. Als er am Dienstag gegen 09:00 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass beiden Reifen auf der Fahrerseite von einem Unbekannten zerstochen worden waren. Hinweise erbittet die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Jugendlicher bei Schlägerei verletzt, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Montag, 27.10.2025, 07:45 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist in Limburg ein Jugendlicher bei einer Schlägerei verletzt worden. Der 15-Jährige war mit mehreren Schulfreunden auf dem Gelände des Einkaufszentrums WERKStadt unterwegs. Am Übergang vom Parkplatz zur Joseph-Schneider-Straße soll er gegen 07:45 Uhr plötzlich von drei jungen Männern angegriffen worden sein. Hierbei kam es zu Schlägen und einem Gerangel, wobei der 15-Jährige mit einem Angreifer zu Boden ging. Auch auf dem Boden sollen weiter Schläge ausgeteilt worden sein, bis die Begleiter des Jugendlichen eingriffen und sich die Parteien trennten. Der 15-Jährige ging zunächst weiter zur Schule, von wo aus dann die Polizei informiert wurde. Die Angreifer wurden beschrieben als circa 20 Jahre alt, dünn, circa 170 bis 180 cm groß, schwarzhaarig mit Bärten und "afghanisch aussehend". Bekleidet waren die Männer mit Jeans und blauer Oberbekleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu der Tat und den Tätern.

5. Betrunken gegen Baum gefahren und verschwunden, Bad Camberg, Sudetenweg, Samstag, 25.10.2025, früher morgen

(wie) In Bad Camberg ist am frühen Dienstagmorgen eine Frau betrunken gegen einen Baum gefahren und dann von der Unfallstelle verschwunden. Passanten verständigten gegen 06:30 Uhr die Polizei, da im Sudetenweg ein Smart stark beschädigt an einem Baum stehen würde. Eine Person befände sich aber nicht mehr dabei. Eine Streife überprüfte das Unfallfahrzeug und konnte ebenfalls keine Person am Fahrzeug oder der Umgebung ausfindig machen. Gegen 07:30 Uhr meldete sich eine 35-Jährige bei der Rettungsleitstelle, da sie eine Verletzung an ihrem Körper festgestellt hatte und ihr Firmenfahrzeug verschwunden sei. Die Frau wurde von einer Polizeistreife zu Hause angetroffen. Die deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Frau erreichte beim Test einen Wert von über 1,4 Promille. Da ermittelt werden konnte, dass sie den Smart gegen den Baum gefahren hatte, musste die Frau mit zur Dienststelle kommen. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Halterfirma des Smart wurde informiert, diese kümmerte sich um den Pkw. Ein Strafverfahren gegen die 35-Jährige leiteten die Beamten ein.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell