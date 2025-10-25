PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Raub im Tal Josaphat +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Fahrzeuge aufgebrochen +++ Mülleimerbrand bei McDonald's +++

Limburg (ots)

1. Raub im Tal Josaphat

Limburg, Tal Josaphat, Spielplatz,

Freitag, 24.10.2025, 15:20 Uhr

Mehrere Personen griffen den Geschädigten an und entwendeten dessen Jacke und Brusttasche.

Am Freitagmittag traf sich der 19jährige Geschädigte mit zwei Mädchen auf dem Spielplatz im Tal Josaphat in Limburg. Kurz darauf wurde er von mehreren Heranwachsenden angegriffen. Die Personen sollen ihn zu Boden gerissen, geschlagen und getreten haben. Außerdem hätten die Personen die Jacke und die Brusttasche des Geschädigten an sich genommen, bevor sie vom Tatort flohen. Der Geschädigte wurde auf Grund der erlittenen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen zwischen 17 und 20 Jahren alt und schlank gewesen sein sowie ein westasiatisches Erscheinungsbild und dunkle Haare gehabt haben. Die Oberbekleidung der Angreifer sei ebenfalls dunkel gewesen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg, Gerhart-Hauptmann-Straße,

Samstag, 18.10.2025 bis Samstag, 25.10.2025, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten einen Tresor.

In der Zeit von Samstag, dem 18.10.2025 bis Samstag, dem 25.10.2025 schlugen unbekannte Täter das Fenster der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Limburg ein und gelangten durch dieses ins Innere des Hauses. Anschließend wurde das Haus durchsucht und ein Tresor mit Bargeld, Uhren und Dokumenten entwendet. Der gewaltsam geöffnete Tresor wurde am 25.10.2025 auf einem Feldweg zwischen Elz und Niederhadamar aufgefunden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Fahrzeuge aufgebrochen

3.1

Limburg-Offheim, Weidestraße,

Samstag, 25.10.2025, 01:55 Uhr

Unbekannte Täter schlugen die hintere Seitenscheibe eines geparkten Lkw ein und flüchteten, nachdem sie gestört wurden, vom Tatort.

Am Samstagmorgen, gegen 01:55 Uhr hörte eine Zeugin ein verdächtiges Geräusch. Kurz darauf sah sie zwei Personen neben einem weißen Lkw, Fiat Ducato, dessen Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Die Personen ergriffen die Flucht, als sie die Zeugin bemerkten. Beide Personen waren maskiert und dunkel gekleidet. Eine der Personen war schlank, die Andere korpulent.

3.2

Limburg, Im Ansper,

Freitag, 24.10.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 25.10.2025, 02:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus einem geparkten Lkw hochwertiges Werkzeug.

Der Geschädigte stellte seinen weißen Lkw, Ford Transit, am Freitag, dem 24.10.2025, in der Straße Im Ansper in Limburg ab. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr des Folgetags wurde die Heckscheibe des Lkw beschädigt und mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Laderaum entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mülleimerbrand bei McDonald's

Weilburg-Kubach, Viehweg,

Samstag, 25.10.2025, 01:41 Uhr

(MW) Am Samstag brannte vor dem Eingang von McDonald's ein großer Metallmülleimer.

Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin von McDonald's wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags ein Mülleimerbrand festgestellt. Beim Eintreffen der Streife war der Brand bereits durch Mitarbeiter sowie die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht worden. Bis auf den Mülleimer kam es zu keinem weiteren Sachschaden. Der Sachschaden wird auf 1.000,- EUR geschätzt. Die genaue Brandursache ist bisher unbekannt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell