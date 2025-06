Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall in Stauende auf A 65

Landau (ots)

Ein überschlagener PKW, eine verletzte Person und mehrere tausende Euro an Sachschäden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Nachmittag auf der A 65 zwischen Landau Zentrum und Landau Süd. Der 34-jährige Fahrzeugführer befuhr gegen 14:00 Uhr am 25.06.2025 die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er von der linken Spur aufgrund der dortigen Baustelle auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er folgenschwer den PKW des 55-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich der PKW des 34-Jährigen derart verkantetet, dass dieser sich überschlug. Aufgrund des Unfalls musste der 34-Jährige in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrbahn der A 65 wurde teilweise komplett gesperrt und es kam zur Staubildung. Gegen 15:15 Uhr konnte die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn freigeräumt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell