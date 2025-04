Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Unfall auf der L213 - Zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Am Nachmittag des Ostersonntags (20.04.) wurde die Feuerwehr durch die Kreisleitstelle zu einem Einsatz auf die Landstraße 213 entsandt. Hier war ein PKW gegen einen Baum geprallt und zwei Insassen wurden verletzt.

Um 14:39 Uhr wurden der Löschzug Brauweiler und die hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst aus Pulheim zu einem Unfall auf die L213 zwischen Pulheim-Brauweiler und Bergheim-Glessen alarmiert. Hier war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren augenscheinlich nicht an dem Unfall beteiligt. Als erste Kräfte an der Unfallstelle eintrafen, fanden der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen ausgerückt war, hier zwei verletzte Personen vor. Beide wurden vom Rettungsdienst untersucht und im Anschluss in das zuständige Notfallkrankenhaus gebracht. Aufgrund der Einsatzlage konnten die hauptamtlichen Kräfte mit ihren Fahrzeugen schon kurz nach deren Eintreffen wieder ihren Standort anfahren. Unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Bedburdick wurde mit den verbleibenden Kräften dann der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt und die sonst üblichen Maßnahmen bei solchen Unfällen vorgenommen. Der Löschzug, der mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war, wurde durch den Einsatz gut eine Stunde gebunden. Die Einsatzstelle wurde während der Maßnahmen komplett durch die Polizei gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell