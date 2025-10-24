PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Wasserwerker machen Beute +++ Auto gestohlen +++ Unbefugt in Seniorenwohnheim +++ Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Limburg (ots)

1. Falsche Wasserwerker machen Beute,

Bad Camberg, Mittwoch, 22.10.2025, 16 Uhr bis 17 Uhr

(da) Am Mittwoch wurde ein Rentnerehepaar aus Bad Camberg Opfer falscher Wasserwerker. Gegen 16 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der beiden. Vor der Tür stand ein Mann, der angab, Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke zu sein. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu den Innenräumen. Anschließend forderte er das Ehepaar auf, sich ins Badezimmer zu begeben und die Leitungen von Dusche und Waschbecken zu überprüfen. Während er die beiden so ablenkte, verschafften sich weitere Täter Zugang zur Wohnung und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einer Münzsammlung gelang den Unbekannten anschließend die Flucht, bevor das Ehepaar merkte, dass es bestohlen worden war. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Auto gestohlen,

Weilmünster, Wolfenhausen, Grabenstraße, Mittwoch, 22.10.2025, 18 Uhr bis Donnerstag, 23.10.2025, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein Auto in Wolfenhausen gestohlen. Der schwarze VW Polo im Wert von rund 1.500 Euro stand seit 18 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Grabenstraße 26, doch am nächsten Morgen gegen 7 Uhr fehlte von ihm jede Spur. Unbekannte hatten ihn in der Zwischenzeit entwendet. Die Polizei fahndet nun nach dem Auto, an dem zuletzt die Kennzeichen "LM-M 848" angebracht waren. Mögliche Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Unbefugt in Seniorenwohnheim,

Bad Camberg, Sudetenweg, Freitag, 24.10.2025, 3.45 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen hielt sich ein Unbekannter unbefugt in einem Seniorenwohnheim in Bad Camberg auf. Gegen 3.35 Uhr fiel den Mitarbeitenden der Mann innerhalb des Gebäudes im Sudetenweg auf und sie schlugen ihn so in die Flucht. Er war circa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Bei seiner Tat verlor der Flüchtende noch sein Mobiltelefon. Die Ermittlungen zur Identität des Unbekannten dauern an. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Leichtverletzter nach Auffahrunfall,

Bundesstraße 8 bei Limburg, Donnerstag, 23.10.2025, 7.30 Uhr

(da)Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 8 bei Limburg wurde am Donnerstag ein Mann leicht verletzt. Der 75-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit seinem Peugeot von Lindenholzhausen in Richtung Limburg unterwegs. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Lkw samt Anhänger, der an der Einmündung zur Londoner Straße aufgrund einer roten Ampel halten musste. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Peugeot-Fahrer auf den Anhänger des Gespanns vor ihm auf. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

