POL-LM: +++ Erneute Schlägerei am Bahnhof +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Diebstahl aus einem Lkw +++ Gewalttätiger Dieb in einem Supermarkt +++ Auto landet auf dem Dach +++

Limburg (ots)

1. Erneute Schlägerei am Bahnhof,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 26.10.2025, 14:20 Uhr

(wie) Nach der Schlägerei am Samstag, ist es am Sonntagnachmittag am Limburger Bahnhof erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Mehrere Zeugen verständigten gegen 14:20 Uhr die Polizei, da sich mehrere Personen auf dem Bahnhofsplatz schlagen würden. Mehrere Streifen konnten die Beteiligten im Umfeld des Bahnhofs feststellen und kontrollieren. Da einer davon verletzt war, forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung auf und redete den Schlägern ins Gewissen. Weitere Ermittlungen führt die Polizeistation Limburg, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Weilmünster-Aulenhausen, Friedhofstraße, Sonntag, 26.10.2025, 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(lr) Zwischen Sonntagmittag und Sonntagnacht kam es im Weilmünsterer Ortsteil Aulenhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über den Garten Zutritt zum Gelände in der Friedhofstraße und hebelten gewaltsam die Terassentür des Wohngebäudes auf. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten diversen Schmuck. Mit der Beute entkamen sie anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Diebstahl aus einem Lkw,

Limburg, Großbachstraße, Freitag, 24.10.2025, 12:30 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 14:00 Uhr

(lr) Im Tatzeitraum von Freitag dem 24.10.2025 bis Sonntag dem 26.10.2025 kam es in Limburg zu einem Diebstahl aus einem Lkw. Unbekannte Täter brachen in der Großbachstraße das Schloss an der Hecktür des weißen Renault Master auf unbekannte Art und Weise auf und entwendeten Werkzeuge aus dem Laderaum.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Gewalttätiger Dieb in einem Supermarkt, Limburg, Mundipharmastraße, Samstag, 25.10.2025, 11:45 Uhr

(lr) Am Samstagmorgen kam es in Limburg zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Mundipharmastraße. Gegen 11:45 Uhr wurde der Ladendetektiv auf den Dieb aufmerksam, welcher Ware in seinem Rucksack und Klamotten versteckte. Als er diesen hinter dem Kassenbereich festhalten wollte, wehrte sich der Täter mit Schlägen, jedoch ohne Erfolg. Der Täter wurde mithilfe eines Mitarbeiters in das Büro des Detektivs gebracht, wobei ein weiterer Fluchtversuch scheiterte. Der Beschuldigte, gegen den bereits ein Hausverbot bestand, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aufgrund eines Haftbefehls in anderer Sache in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

5. Auto landet auf dem Dach,

Weilburg, Landesstraße 3020, Samstag, 25.10.2025, 17:40 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nähe von Weilburg am Samstagnachmittag ein Auto auf dem Dach gelandet und ein Mann verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr mit einem Ford die L 3020 von Löhnberg in Richtung Weilburg. Hierbei kam er mit dem Fahrzeug ins Rutschen und infolgedessen von der Fahrbahn ab. Auf der angrenzenden Wiese drehte sich das Auto über die Seite bis aufs Dach. Hierbei wurde der Fahrer verletzt. Der Rettungsdienst nahm den Verletzten zur Behandlung mit in ein Krankenhaus. Vom Abschleppdienst wurde der Ford von der Wiese geholt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 3.000 EUR.

