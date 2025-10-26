PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzungen +++ Sanitäter bei Einsatz angegriffen

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung,

Steeden, Steedener Hauptstraße,

Samstag, 25.10.2025, 23:01

(rk) Am Samstagabend kam es in Steeden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Um 23:01 wurde die Polizeistation in Limburg durch einen Zeugen darüber informiert, dass sich in der Steedener Hauptstraße mehrere Personen schlagen würden. Einer Person sei auch gegen den Kopf getreten worden. Einige der Personen seien mit einem weißen Audi mit britischen Kennzeichen unterwegs gewesen und mittlerweile auch wieder mit diesem von der Örtlichkeit geflohen. Der Geschädigte sei mittlerweile auch nicht mehr vor Ort, sondern habe sich in ein angrenzendes Wohnhaus zurückgezogen. Auf Klingeln und Klopfen öffnete den Beamten an dieser Anschrift jedoch niemand die Haustür, so dass vor Ort keiner der Beteiligten mehr angetroffen werden konnte. Eine Fahndung nach dem weißen Audi verlief ebenfalls negativ.

Aus diesem Grund bittet die Polizeistation in Limburg um Mithilfe. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, bzw. etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen hat, möge sich bitte unter der 06431-91400 melden.

2. Gefährliche Körperverletzung,

Limburg, Fußweg hinter dem ZOB Nord (Busbahnhof), Samstag, 25.10.2025, 21:41 Uhr

(rk) Am Samstagabend kam es zu einer Schlägerei, bei der ein Jugendlicher leicht verletzt wurde.

Um 21:41 Uhr ging ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg von der Graupfortstraße über den Weg hinter dem ZOB Nord in Richtung Frankfurter Straße, als er von einem ihm Bekannten 15-Jährigen aus dem Landkreis Celle, der seinen Wohnsitz ehemals in Limburg hatte, angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Aufgrund der Auseinandersetzung ging der 14-jährige Jugendliche zu Boden. Am Boden liegend wurde noch mehrfach auf ihn eingetreten. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

3. Rettungssanitäter verletzt,

Krankenhaus Weilburg,

Samstag 25.10.2025, 11:00 Uhr

(mm) Am Samstagvormittag verletzte ein stark alkoholisierter Mann während eines Rettungswageneinsatzes die Sanitäter.

Gegen 11:00 Uhr wurde ein Rettungswagen zu einem stark alkoholisierten 66-jährigen Mann aus Runkel entsandt, weil dieser hilflos in der Kälte und im Nassen lag. Beim Transport in das Krankenhaus, dort sollte der Mann auf Verletzungen untersucht werden, wurde er aggressiv. Noch im Krankenhaus schlug und trat er auf die beiden Sanitäter, eine Frau und einen Mann im Alter von 25 und 35 Jahren, ein und verletzte sie dabei leicht.

