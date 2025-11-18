Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Einbrecher muss draußen bleiben

An einer stabilen Terrassentür und einem Fenster scheiterte ein Einbrecher am Montag in Steinheim a. Albuch.

In der Zeit zwischen 9 Uhr und kurz vor 19 Uhr war ein Einbrecher in der Fliederstraße. Dort hatte er es auf ein Wohngebäude abgesehen. Der Unbekannte scheiterte wohl mit seinem Werkzeug an der stabilen Terrassentür sowie einem Fenster und musste draußen bleiben. Womöglich wurde der Einbrecher auch gestört und suchte das Weite, als der Bewohner nach Hause kam. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere hundert Euro.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

