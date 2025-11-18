Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Sonntag fuhr ein 74-Jähriger gegen Verkehrseinrichtungen und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr der 74-Jährige mit seinem Mercedes in der Straße Käppelesplatz in Richtung Nordwestumfahrung. Dort bog er nach links in Richtung B312 ab. Dabei fuhr er gegen die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Das knickte um. Danach fuhr er über den Fußgängerweg und setzte seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und meldete dies der Polizei. Die konnte an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen des Verursachers feststellen. Gegen 19 Uhr konnte die Polizei dann den 74-jährigen Verursacher im Bereich seiner Wohnaschrift feststellen. Auch der beschädigte Mercedes befand sich dort. Der wies die entsprechenden Unfallspuren auf. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, keinen Führerschein zu besitzen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise sind weitere Zeugen vorhanden oder haben eine auffällige Fahrweise bei dem Mercedes Fahrer beobachtet.

