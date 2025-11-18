Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nicht um den Schaden gekümmert Gegen ein geparktes Auto fuhr ein Unbekannter am Montag in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 15.10 Uhr und 15.25 Uhr, so die Polizei. Der weiße Ford Transit parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kapellstraße auf Höhe Hausnummer 11. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in Richtung Würzburger Straße und streifte beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Ford. An der Unfallstelle konnten die Ermittler die lackierte Plastikverkleidung vom Außenspiegel des Flüchtigen feststellen. Demzufolge müsste es sich um einen Mazda vom Typ CX-3 oder CX-5 handeln. Das flüchtige Auto konnte noch von einem Zeugen beobachtet werden. Eine Beschreibung des Fahrenden oder das ablesen des Kennenzeichens war ihm nicht möglich.Zurück blieb ein Schaden an dem Ford von etwa 800 Euro. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

