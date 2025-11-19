POL-UL: (UL) Lauterach - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag wurde eine 30-Jährige bei einem Unfall leicht verletzt.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Eine 19-Jährige kam von Mundingen und wollte nach links in Richtung Untermarchtal abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin des VW Golf eine 30-Jährige in ihrem VW Passat. Der VW Golf fuhr dem Passat in die rechte Fahrzeugseite. Im Anschluss kam der VW Passat von der Straße ab. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.
