Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 12.11.2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrecher von Bewohner überrascht+ Achim. Am Dienstagabend brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage sowie einen Dachboden in einem Wohnhaus in der Straße Embser Vie ein. Die Täter versuchten nach ersten Erkenntnissen, Kabel zu stehlen. Gegen 22.35 Uhr wurden die Bewohner durch Geräusche auf die Täter aufmerksam. Beim Nachsehen flohen ein bislang unbekanntes Fahrzeug und eine Person zu Fuß in Richtung Oyten. Diebesgut hatten sie augenscheinlich nicht erlangt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Bargeld aus Bürogebäude gestohlen+ Langwedel. In der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, kam es in einem Bürogebäude der Kirchengemeinde im Ortsteil Etelsen zu einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter. Diese beschafften sich in der Straße Am Denkmal durch einen verglasten Vorraum Zutritt zu dem Büro und entwendeten Bargeld. Zeugen können sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 melden.

+Einbruch in Obergeschosswohnung+ Kirchlinteln. Zwischen Dienstag, 08 Uhr, und 13.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Obergeschosswohnung in der Bedingsbosteler Dorfstraße ein. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge über den Parkplatz einer Gaststätte am Siedlerweg über eine Metalltreppe zu der Wohnung im Obergeschoss. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Bargeld aus Wohnung gestohlen+ Achim. In der Zeit von Montag 21 Uhr bis Dienstag 9 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Badener Dorfstraße. Die Täter gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Pkw übersieht Person mit Krankenfahrstuhl+ Verden. Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr übersah ein 80-jähriger VW-Fahrer einen 88-Jährigen mit seinem Krankenfahrstuhl. Der VW-Fahrer wollte von der Zollstraße nach rechts auf die Lindhooper Straße abbiegen, als er den 88-Jährigen mit seinem Krankenfahrstuhl übersah. Durch den Zusammenstoß kippte der Krankenfahrstuhl um. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

+Vorfahrt missachtet+ Oyten. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi wollte am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr von der L168 nach links auf die L167 abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Fahrers eines VW. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der 22- und der 18-Jährige wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeugteile aus Pkw entwendet+ Ritterhude. Zwischen Montag 20.30 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Pkw auf einem Schotterparkplatz in der Riesstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und bauten diverse Fahrzeugteile aus. Zeugen können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+ Worpswede. Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der Teufelsmoorstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die L153 in Richtung Worpswede, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrseinrichtungen sowie einen Baum. Der Pkw kam anschließend zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5240 Euro geschätzt.

