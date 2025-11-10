PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Wäschetrockner fängt Feuer++Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw im Ortszentrum++Fahrerfahrer stützt und verletzt sich+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Wäschetrockner fängt Feuer+ Dörverden. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, fing in einem Wohnhaus in der Straße Reitbahn aus bislang ungeklärter Ursache ein Wäschetrockner an zu brennen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses verließen eigenständig das Haus und blieben unverletzt. Bei dem Brand wurde eine Gasleitung beschädigt, sodass das Haus zunächst nicht bewohnbar ist.

+Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw im Ortszentrum+ Oyten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter im Zentrum von Oyten bei mehreren Pkw unter anderem die Seitenspiegel oder Kennzeichenhalterungen. Die Fahrzeuge standen in der Wörpestraße und der Bergstraße. Von einem Transporter in der Weserstraße wurde zudem das Kennzeichen entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich+ Achim. Beim Kreisverkehr Am Schmiedeberg verletzte sich am Sonntagnachmittag ein 82-jähriger Fahrradfahrer eines Dreirads und kam anschließend in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen stützte der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls alleinbeteiligt im Bereich eines Fußgängerüberweges des Kreisverkehrs. Vor Ort kümmerten sich ein Notarzt und der Rettungsdienst um den 82-Jährigen, bevor er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

