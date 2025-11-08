Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 08.11.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Verden. Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB A 27 im Bereich Verden zu einem Verkehrsunfall. Der 18jährige Fahrer eines 1er BMW befuhr die Autobahn in Richtung Walsrode, als er infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem PKW in die Außenschutzplanke prallte. Der Wagen wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Außenschutzplanke wurde ebenfalls beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 7500 Euro. Gegen den jungen Fahranfänger aus Wietze, der zunächst mit dem Schrecken davonkam, wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unbekannte entwenden E-Scooter

Langwedel. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend, zwischen 19:30 und 20:15 Uhr einen E-Scooter der Marke Ninebot, der im Eingangsbereich der Sporthalle der Langwedeler Oberschule angeschlossen war. Zeugen dazu werden gebeten, die Polizei Langwedel unter Tel. 04232-934910 zu informieren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hambergen. Bereits am späten Nachmittag am Donnerstag, 06.11.2025, wurde einer 73jährigen Seniorin während eines Einkaufs im Aldi-Markt in Hambergen ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet, obwohl sie diese am Körper getragen hat. Der Diebstahl fiel der Seniorin erst auf, als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte. Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 16:00 und 17:00 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, mögen sich bitte bei der Polizeistation in Hambergen unter Tel.: 04793-957580 melden.

