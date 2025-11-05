Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Beschuldigte bei Fahrzeugeinbruch festgenommen+

Landkreis Verden (ots)

Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten nach einem Einbruch in ein Fahrzeug zwei Beschuldigte von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Gegen 00 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere verdächtigten Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Uphuser Heerstraße, welche sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die drei Personen. Im Rahmen der Fahndung nach den Personen konnten von den Polizeibeamten zwei Männer, ein 39-Jähriger und ein 28-Jähriger, im Nahbereich gestellt werden. Sie stehen nun im Verdacht, in den Transporter eingebrochen zu sein und wurden vorläufig festgenommen. Die dritte Person ist weiterhin flüchtig.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Scheibe des Transporters zerstört und Werkzeug entwendet. Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell