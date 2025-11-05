Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin++Einbruch in Wohnhaus++Werkzeug aus Transporter gestohlen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit verletzter Fahrerin+ Verden. In Höhe des Nordertorkreisel kam es am Montagmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 66-jährige Fahrerin eines VW befuhr den Johanniswall und wollte auf die B215 abbiegen. Auf dem Zubringer musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 53-jährige Fahrerin, ebenfalls in einem VW unterwegs, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Grasberg. Am Dienstagvormittag, zwischen 09.45 Uhr und 11.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bauernhaus in der Meinershauser Straße ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang in das Haus und durchsuchten dieses anschließend. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Diebesgut aus dem Haus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Werkzeug aus Transporter gestohlen+ Ritterhude. In der Zeit von Montag 15 Uhr, bis Dienstag 7 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Nordseite zu zwei Einbrüchen in Transporter. Bislang unbekannte Täter öffneten die Hecktüren der Fahrzeuge und entwendeten aus dem Inneren Werkzeuge. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

