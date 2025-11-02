Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.11.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Baucontainer

Kirchlinteln - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagfrüh verschafften sich in der Straße Am Bauhof bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Hierbei wurde der Baucontainer beschädigt. Etwaiges Diebesgut ist bislang unbekannt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Verden - Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei wurden zwei bislang unbekannte Täter von dem Hausbewohner überrascht, als sie sich gerade an einer Tür zu schaffen machten. Die Täter brachen daraufhin von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten zu Fuß in Richtung der Agentur für Arbeit. Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Nahbereichen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der 04231 8060 zu melden.

Mit entwendeten Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Achim - In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Ford Focus im Bereich der Uphuser Heerstraße in Achim. Bei der Kontrolle des PKW stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum kontrollierten Ford Focus gehören und zuvor im Bereich Bremen entwendet wurden. Zudem wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen wurden vor Ort durch die Beamten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Eine Person durch Unfall verletzt

Thedinghausen - Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Thedinghausen erlitt am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr leichte Verletzungen durch einen Verkehrsunfall auf der Syker Straße. Der 52-Jährige wollte mit seinem Ford S-Max nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Die Situation wurde durch einen nachfolgenden 66-jährigen, ebenfalls aus der Samtgemeinde Thedinghausen stammenden, Fahrer eines VW Caddy zu spät erkannt, so dass dieser auffuhr. Der Fahrer des Ford wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 12000,-EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Schwer verletzte Person beim Erntefestumzug

Worpswede, Hüttenbusch - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in Hüttenbusch die alljährliche Erntewagenabschlussparty, kurz EWAP, statt. Bei dem zugehörigen Erntewagenumzug kam aus noch ungeklärter Ursache ein 22jähriger zu Fall und geriet zwischen die Vorder- und Hinterachse einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung des 48jährigen Fahrers der Zugmaschine wurde die Person von dem Hinterrad überrollt und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

