POL-VER: +++ Unfall mit E-Scooter +++ Versuchter Einbruch in Ottersberg +++ Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" +++ Unfall in Thedinghausen +++

Landkreis Verden

+++ Unfall mit E-Scooter +++ Versuchter Einbruch in Ottersberg +++ Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" +++ Unfall in Thedinghausen +++

Unfall mit E-Scooter

Dörverden. Am Donnerstagabend befuhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Dörverden. Verbotenerweise hatte er noch eine zweite Person auf seinem Roller. Hinter dem Roller fuhr ein Pkw. Der 18-jährige Fahrer wollte den Roller überholen, als dieser plötzlich nach links auf den Fußweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Personen auf dem E-Scooter wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 EUR.

Versuchter Einbruch in Ottersberg

Ottersberg. Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Täter in den Morgenstunden in ein Wohnhaus in der Straße "Grasdorfer Schuldamm" zu gelangen. Dabei versuchte er mittels eines unbekannten Werkzeugs die Tür aufzuhebeln. Dies misslang ihm allerdings, sodass er daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" Achim. Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu mehreren Anrufen von sogenannten "Falschen Polizeibeamten" in Achim, Ottersberg und Oyten. Der unbekannte Anrufer gab sich als Polizist aus Ottersberg aus und beabsichtigte so an sensible Daten der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Diese reagierten besonnen und brachen das Gespräch zügig ab, sodass der Betrug des Anrufers misslang.

Unfall in Thedinghausen

Thedinghausen. Am Donnerstag kam es in Thedinghausen an der Einmündung Achimer Landstraße/ Zum Klärwerk zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 57-jährige Achimer befuhr die Straße "Zum Klärwerk" und wollte nach links in die Achimer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten 53-jährigen Verdener, der nach links in die Straße "Zum Klärwerk" abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Verkehrsteilnehmer aus Verden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe belief sich auf etwa 35.000 EUR.

Landkreis Osterholz

+++ Trunkenheitsfahrt zum Arena an Halloween +++ Schlagabtausch beim Badminton +++

Trunkenheitsfahrt zum Arena an Halloween Ritterhude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhr ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Freund im PKW zur Diskothek Arena. Die Polizeibeamten befanden sich gerade auf dem Parkplatz der Diskothek, als der 35-jährige Mann auf den Parkplatz fuhr und seinen PKW abstellte. In einem Gespräch vermuteten die Beamten eine Alkoholisierung des zuvor erblickten Fahrzeugführers. Eine vor Ort durchgeführte Kontrolle ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Schlagabtausch beim Badminton

Grasberg. Am Mittwochabend fand in einer Sporthalle im Gefkensweg ein Badmintontraining statt. Dabei gerieten zwei jugendliche Teilnehmerinnen in einen handfesten Streit. Anstatt auf den Federball schlug eine Jugendliche ihrer Kontrahentin ins Gesicht, was in einem anschließenden Handgemenge mündete. Glücklicherweise blieb es dabei bei leichten Verletzungen.

