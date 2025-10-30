Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gezielte Kontrollen in der Achimer Innenstadt - Polizei stellt mehrere Verstöße fest+

Landkreis Verden (ots)

Achim. In der Achimer Innenstadt führten Polizeikräfte am Mittwoch gezielte Kontrollen von E-Scooter- und Fahrradfahrenden durch. Hintergrund der Maßnahme waren vermehrte Beschwerden über rücksichtsloses Verhalten sowie verschiedene Verkehrsverstöße, darunter das Befahren von Gehwegen, das Fahren zu zweit oder die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Insgesamt wurden 43 E-Scooter- und Fahrradfahrende überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Verstöße fest:

- Acht E-Scooter-Fahrende befuhren unerlaubt die Fußgängerzone.

- Auf einem E-Scooter wurden zwei Personen gleichzeitig angetroffen.

- Zwei Radfahrende nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon.

- Sechzehn Radfahrende befuhren zu Marktzeiten verbotswidrig die Fußgängerzone.

Insbesondere von den Marktbesucherinnen und Marktbesuchern sowie den Händlerinnen und Händlern wurde die Kontrolle überwiegend positiv aufgenommen. Nach Einschätzung der Polizei verbreitete sich die Information über die Maßnahme schnell - offenbar über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste. In der Folge schoben zahlreiche Personen ihre E-Scooter oder Fahrräder, anstatt sie zu benutzen.

Wichtige Regeln für das Fahren mit E-Scootern:

- E-Scooter müssen versichert sein und ein gültiges Versicherungskennzeichen führen.

- Fahrerinnen und Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein.

- E-Scooter benötigen eine funktionierende Beleuchtung (vorn weiß, hinten rot).

- In Fußgängerzonen und auf Gehwegen darf nicht gefahren werden.

- Die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt ist verboten. (Bußgeld 100 Euro, 1 Punkt).

- Für Alkohol- und Drogeneinfluss gelten dieselben Grenzwerte wie für Pkw-Fahrende; für Fahranfänger gilt ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot.

Die Polizei Achim bewertet die Kontrollmaßnahme als erfolgreich und kündigt an, auch künftig ähnliche Schwerpunktaktionen durchzuführen, um die Sicherheit in der Innenstadt weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell