Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Firmengelände++Unfall zwischen Pkw und Bus++Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall++Kind fährt gegen Pkw++Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Firmengelände+ Achim. In der Straße Auf den Mehren brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände einer Kfz-Werkstatt ein. In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände. Dort montierten sie mehrere Felgen ab und entwendeten diese. Zeugen, die etwas mitbekommen oder Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Unfall zwischen Pkw und Bus+ Thedinghausen. Bei einem Abbiegevorgang an der Syker Straße sind am Mittwochmorgen ein Linienbus und ein Pkw zusammengestoßen. Der 42 Jahre alte Busfahrer wollte nach rechts auf die Syker Straße abbiegen. Dabei übersah er einen VW, welcher auf der Gegenfahrbahn aus Richtung Thedinghausen in Richtung Emtinghausen unterwegs war. Beim Einfahren auf die L354 kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.500 Euro.

+Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall+ Achim. Auf der Embser Landstraße in Richtung Embsen kam es am Mittwoch, gegen 17 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer musste aufgrund eines vorausfahrenden, bremsenden Fahrzeugs eine Gefahrenbremsung durchführen. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer bremste ebenfalls stark, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der BMW des 28-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kind fährt gegen Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Unfall in der Teichstraße verletzte sich am Mittwochmittag ein Kind auf einem Fahrrad leicht. Von der Poststraße kommend bog eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Citroën nach links in die Teichstraße ein. In der Teichstraße hatte sich eine Fahrzeugschlange in Richtung Poststraße gebildet. Das Kind fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrrad zwischen den wartenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrspur des abbiegenden Citroën und stieß gegen die linke Fahrzeugseite. Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

+Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden+ Hambergen. An der Einmündung der Ziegeleistraße zur K 24 kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 37-jähriger Fahrer wollte mit seinem Kia von der Ziegeleistraße nach rechts auf die K 24 abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden, bevorrechtigten Daimler eines 19-Jährigen, der die Bahnhofstraße in Richtung Oldenbütteler Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

