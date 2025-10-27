Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer mit E-Scooter auf dem Standstreifen unterwegs++Von Fahrbahn abgekommen++Zeugen zu Unfall gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrer mit E-Scooter auf dem Standstreifen unterwegs+ Achim/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode war am Sonntag, gegen 14:45 Uhr, ein ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer unterwegs. Ein E-Scooter-Fahrer fuhr zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen. Einsatzkräfte konnten den 51-Jährigen auf der Autobahn antreffen und fanden auch den Grund für seine Fahrt heraus. Er war mit seinem BMW auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Die Beamten brachten ihn zur Polizeidienststelle, wo er sich um einen Abschlepper für sein Fahrzeug kümmerte. Für die Fahrt auf dem Seitenstreifen erwarten ihn nun ein Bußgeld und ein Punkt.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Oyten. In der Straße An der Autobahn kam am frühen Montagmorgen, gegen 00.50 Uhr, ein 22 Jahre alter Fahrer eines Skoda aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er touchierte eine Straßenlaterne und stieß mit einem gemauerten Stromkasten zusammen. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 37.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Unfall gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall an der Einmündung des Schierhorster Wegs zur L149 steht ein 61-Jähriger im Verdacht, alkoholisiert gefahren und dabei einen Unfall verursacht zu haben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall.

Ersten Angaben zufolge fuhr der 61-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem Skoda auf der L149 und wollte nach rechts in den Schierhorster Weg abbiegen. Dabei soll ihm ein anderes Fahrzeug entgegengekommen sein, sodass er nach rechts habe ausweichen müssen. In der Folge sei der Skoda in den Graben gefahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen eigenständig aus dem Graben geborgen.

Als die Polizei im Verlauf auf den 61-Jährigen traf, stand dieser unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab bei ihm 2,6 Promille. Gegen ihn wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurden Blutproben entnommen.

Es werden nun Zeugen gesucht, welche den Unfall oder den Skoda im Graben gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter 04791-3070 zu melden.

