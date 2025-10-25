POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, 25.10.2025

Landkreis Osterholz (ots) - Schwanewede. Am Donnerstagabend kam es gegen 19:40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße Damm aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Personen sollen sich jedoch nicht mehr in dem Haus befinden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das ...

