POL-VER: +Wohnhaus gerät in Vollbrand - eine Person leicht verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Am Donnerstagabend kam es gegen 19:40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße Damm aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Personen sollen sich jedoch nicht mehr in dem Haus befinden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des Hauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Schwanewede, Brundorf-Eggestedt, Hinnebeck, Meyenburg und Osterholz rückten mit starken Kräften an und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Dieser wurde schließlich vollständig abgelöscht.

Im Verlauf der Löscharbeiten wurde bekannt, dass ein jugendlicher Bewohner sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch in dem Haus befunden haben soll. Als dieser das Feuer bemerkt habe, sei er vor Schock aus dem Haus geflüchtet. Wo sich der Jugendliche befinde und wie es ihm geht, war jedoch unklar. Im weiteren Einsatzverlauf erschien der Junge eigenständig wieder am Brandort und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Er hatte Rauch eingeatmet und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar und ist im Inneren teilweise einsturzgefährdet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 Euro beziffert.

Der Kriminalermittlungsdienst hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

