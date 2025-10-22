Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Lkw fährt auf Transporter auf++Pkw beim Abbiegen übersehen++Vorfahrt missachtet++Radfahrer stürzt++Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Oyten. Am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 22.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zur Tiefen Wiese im Ortsteil Sagehorn ein. Sie zerstörten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Scheibe einer Terrassentür und verschafften sich darüber Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Lkw fährt auf Transporter auf+ Verden. Auf der Eitzer Straße kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Transporters musste in Höhe der Einmündung Im Burgfeld verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 59 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Durch den Unfall zog sich der 62-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 19.000 Euro. Die Fahrbahn musste anschließend noch von der Straßenmeisterei gereinigt werden.

+Pkw beim Abbiegen übersehen+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall in der Hamburger Straße wurde am Dienstagabend eine 46-jährige Fahrerin leicht verletzt. Nach ersten Informationen wollte ein 61-Jähriger mit seinem Ford von einem Tankstellengelände nach links auf die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt fahren. Ein von links kommender Verkehrsteilnehmer signalisierte ihm, nach rechts auf das Tankstellengelände fahren zu wollen. Beim Abbiegen übersah der 61-Jährige jedoch die von rechts kommende 46-Jährige in ihrem VW und fuhr in die Fahrerseite. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vorfahrt missachtet+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, fuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Peugeot aus der Buchtstraße nach links auf die Hauptstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 28-jährigen VW-Fahrers. Dieser fuhr auf der Hauptstraße aus Richtung Ritterhude kommend und stieß noch mit dem Heck des Peugeot zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 46-jähriger Beifahrer in dem VW leicht verletzt.

+Radfahrer stürzt+ Ritterhude. In der Straße Tannenhügel verletzte sich am Dienstag, gegen 14.45 Uhr ein 39-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem 25-jährigen VW-Fahrer leicht. Ersten Informationen zufolge fuhr der 25-Jährige an mehreren, am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers, sodass dieser eine Vollbremsung einleitete und in der Folge stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam es jedoch nicht.

+Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt+ Lilienthal. Eine 70 Jahre alte Radfahrerin wurde am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Moorhauser Landstraße leicht verletzt. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der Straße Hilligenwarf nach rechts auf die Moorhauser Landstraße abbiegen und übersah die von rechts kommende Frau auf ihrem Pedelec. Die 70-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem VW und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

