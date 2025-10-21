PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall am Bahnübergang - Zug fährt gegen Pkw+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 17.30 Uhr, kam es an einem Bahnübergang in der Bremer Straße zu einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Pkw. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Ersten Informationen zufolge überquerte ein 62 Jahre alter Fahrer eines Mercedes hinter zwei weiteren Fahrzeugen nach dem Öffnen der Schranken den Bahnübergang. Aus Richtung Bremen fuhr der Regionalzug aufgrund von Arbeiten im Schienenbereich mit reduzierter Geschwindigkeit. Als der 49 Jahre alte Zugführer die Fahrzeuge auf den Schienen bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein. Es kam dennoch zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Der 62-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Mercedes wurde stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß erlitt der Zugführer einen Schock und der Pkw-Fahrer nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Fahrgast des Zuges verletzte sich ebenfalls leicht.

Nach ersten Erkenntnissen werden die Bahnschranken aufgrund der Baumaßnahmen derzeit manuell bedient. Die Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Osterholz, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, dauern derzeit an.

Die Bahnstrecke sowie die angrenzenden Straßen im Bereich des Bahnübergangs waren für die Unfallaufnahme und die anschließenden Maßnahmen bis gegen 19.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 12:05

    POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 19.10.25

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Verden - diverse Sachbeschädigungen an Wartehäuschen: In der Nacht vom 18. auf den 19.10. kam es im Bereich Dauelsen zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Unbekannte Täter zerstörten in der Achimer Straße, der Schulstraße, der Wittekindstraße, der Straße Traversale, und der ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 13:21

    POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 18.10.2025

    PI Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Verden - Verkehrsunfallflucht: Am 17.10.25 kollidierte auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Bremer Straße eine Fahrzeugführerin beim Ausparken mit einem geparkten PKW. Anschließend sah sich die Unfallverursacherin den Unfallschaden an, entschied sich dann aber doch, die Unfallörtlichkeit zu verlassen, ohne ihren Pflichten nachzukommen, also die Polizei zu verständigen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren