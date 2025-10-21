Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall am Bahnübergang - Zug fährt gegen Pkw+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 17.30 Uhr, kam es an einem Bahnübergang in der Bremer Straße zu einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Pkw. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Ersten Informationen zufolge überquerte ein 62 Jahre alter Fahrer eines Mercedes hinter zwei weiteren Fahrzeugen nach dem Öffnen der Schranken den Bahnübergang. Aus Richtung Bremen fuhr der Regionalzug aufgrund von Arbeiten im Schienenbereich mit reduzierter Geschwindigkeit. Als der 49 Jahre alte Zugführer die Fahrzeuge auf den Schienen bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein. Es kam dennoch zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Der 62-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Mercedes wurde stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß erlitt der Zugführer einen Schock und der Pkw-Fahrer nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Fahrgast des Zuges verletzte sich ebenfalls leicht.

Nach ersten Erkenntnissen werden die Bahnschranken aufgrund der Baumaßnahmen derzeit manuell bedient. Die Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Osterholz, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, dauern derzeit an.

Die Bahnstrecke sowie die angrenzenden Straßen im Bereich des Bahnübergangs waren für die Unfallaufnahme und die anschließenden Maßnahmen bis gegen 19.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell