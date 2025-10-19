Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 19.10.25

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - diverse Sachbeschädigungen an Wartehäuschen: In der Nacht vom 18. auf den 19.10. kam es im Bereich Dauelsen zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Unbekannte Täter zerstörten in der Achimer Straße, der Schulstraße, der Wittekindstraße, der Straße Traversale, und der Elisabeth-Selbert-Straße die Sicherheitsverglasungen der Wartehäuschen und richteten Schaden in fünfstelliger Höhe an. Wer Hinweise zu den törichten Taten oder den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Verden, Rufnummer 04231 8060.

Langwedel - Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand: Aus noch unbekannter Ursache geriet am 18.10. gegen 20:30 Uhr auf der Hollenstraße in Langwedel ein Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug, einen Suzuki Celerio, noch rechtzeitig verlassen, der Innenraum des Pkw brannte jedoch vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen hatte zuvor die Motorkontrollleuchte eine Fehlermeldung angezeigt, dann war Rauch aus dem Bereich des Motorraumes aufgestiegen und Flammen hatten sich ausgebreitet. Durch die herbeigerufene Feuerwehr Langwedel konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Straße konnte schließlich nach erfolgter Reinigung durch die Straßenmeisterei wieder freigegeben werden.

Langwedel - Fahrzeug prallt gegen Telefonmast und Baum: Am Abend des 18.10. befuhr der Fahrer eines Opel Grandland die Haberloher Straße in Fahrtrichtung Völkersen. Aus noch unbekannter Ursache kam er in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und geriet im Weiteren mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte er mit seinem Pkw zunächst mit einem Telefonmast und prallte dann gegen einen Baum. Der 51-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich dem Krankenhaus Verden zugeführt. Da der Fahrzeugführer vorherigen Alkoholkonsum eingeräumt hatte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Verden - Gasheizung geriet in Brand: Am 18.10. wurde der Feuerwehr um 11:55 Uhr eine ungewöhnliche Rauchentwicklung aus dem Schornstein eines in der Kornstraße befindlichen Hauses gemeldet, die einem Nachbarn aufgefallen war. Noch während der Anfahrt der herbeigerufenen Feuerwehr konnten Anwohner die 85-jährige Bewohnerin des Hauses alarmieren und in Sicherheit bringen. Durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte wurde ein Brand der Gasheizung des Hauses als Ursache für die starke Rauchentwicklung festgestellt. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor größerer Schaden am Haus entstehen konnte. Verletzt wurde durch das schnelle Handeln der Nachbarschaft glücklicherweise niemand.

Bereich Achim

Achim - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Krad-Fahrer: Am Samstag, dem 18.10., kam es gegen 15:17 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorräder. Die beiden Fahrzeugführer befuhren die Hauptstraße aus Embsen kommend in Richtung Oyten, als der vorausfahrende Krad-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Aus noch unbekannter Ursache fuhr der dahinterfahrende 52-jährige Fahrzeugführer auf das vorausfahrende Motorrad auf. Der Unfallverursacher verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Seitenraum von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, und kam dann leicht verletzt wenige Meter weiter zum Liegen. Beide Motorräder wurden durch die Kollision beschädigt. Der Unfallverursacher wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell