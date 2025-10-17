Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vorfahrt missachtet

Ottersberg. Auf der Grasdorfer Straße kam es am Donnerstag gegen 15:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 82-jähriger Fahrer eines Dacias befuhr den Grasdorfer Schuldamm und übersah beim Versuch, die Grasdorfer Straße zu überqueren, eine herannahende und bevorrechtigte 34-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, an den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Schaden von rund 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Im Verbraucher bestohlen worden

Worpswede. In einem Verbrauchermarkt an der Findorffstraße wurde am Montagnachmittag ein 74-jähriger Kunde bestohlen. Der Mann stellte erst an der Kasse fest, dass unbekannte Täter ihm die Geldbörse, die er zuvor in der Jackentasche aufbewahrt hatte, entwendet hatten. Hinweise zu den Dieben liegen der Polizei nicht vor. Die Beamten raten dazu, Portmonees oder andere Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper aufzubewahren.

Unfall auf der Gartenstraße

Osterholz-Scharmbeck. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Gartenstraße. Eine 20-jährige VW Polo-Fahrerin war in Richtung Klosterkamp unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem geparkten VW Bus. Die Fahranfängerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

23-Jährige bei Unfall verletzt

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße wurde am Donnerstag gegen 9:30 Uhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Die junge Frau war in Richtung Bremen unterwegs, dabei übersah sie offenbar einen vor ihren abbremsenden Kleintransporter, der von einem 29-jährigen Mann gelenkt wurde. Bei dem folgenden Auffahrunfall erlitt die 23-Jährige Verletzungen, außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Zusammenstoß mit Moped: Fußgänger schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Bahrenwinkler Weg kam es am Donnerstag gegen 13:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17-jährigen Moped-Fahrer und einem 56-jährigen Fußgänger. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fußgänger auf der rechten Fahrbahnseite unterwegs. In dem Moment, als der Jugendliche überholen wollte, überquerte der Mann die Fahrbahn nach links, sodass es zum Zusammenstoß und Sturz beider Personen kam. Während der Jugendliche unverletzt blieb, musste der 56-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Zwei Verletzte nach Unfall

Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall auf der Riesstraße wurden am Donnerstag gegen 15 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer war auf der Riesstraße in Richtung Bahnunterführung unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mitsubishi, in dem ein 61-jähriger Mann am Steuer saß. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, der 61-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Beide Autos mussten zudem abgeschleppt werden.

Schnur über Fahrbahn gespannt - 89-Jährige Verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Die Polizei Osterholz ermittelt nach einer Tat, die den Anschein eines missglückten Dumme-Jungen-Streichs erweckt, und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr stolperte eine 89-jährige Spaziergängerin über eine Schnur, die von unbekannten Tätern über den Dreienkamp nahe der Sandkuhle gespannt worden war. Die Schnur war in Höhe eines dortigen Findlings befestigt. Die Frau stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klinik gebracht. Mögliche Zeugen, die zur genannten Zeit oder am genannten Ort auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 oder bei der Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/918650 zu melden.

