Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Linienbus übersieht Pkw - zwei Leichtverletzte+

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Auf der Kreuzung der L168 zur Straße An der Autobahn kam es heute Morgen, gegen 08.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Mini fuhr auf der L168 aus Richtung Oyten in Richtung Bassen und wollte die Kreuzung passieren. Aus Richtung Bassen kam ein 54 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses und beabsichtigte, nach links in die Straße An der Autobahn abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den entgegenkommenden Pkw und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mini noch auf eine Verkehrsinsel geschoben und beschädigte die dortigen Verkehrszeichen. Durch den Unfall blockierte eine Schranke zu dem Sitzplatz des Busfahrers und die Feuerwehr musste diese gewaltsam öffnen.

Die 47-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei weitere Fahrgäste, diese blieben jedoch unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, sodass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
