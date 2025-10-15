Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl von Elektrowerkzeugen++Traktorteile von Werkstattgelände gestohlen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl von Elektrowerkzeugen+ Ottersberg. Zwischen Montagabend, 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Baucontainer auf einem Fabrikgelände in der Straße Upp'n Barg. Die Täter öffneten den Container und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge und dazugehörige Akkus. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter über eine angrenzende Wiese zu einer Nebenstraße. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Traktorteile von Werkstattgelände gestohlen+ Verden. Zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einem Werkstattgelände in der Straße Am Allerufer mehrere Teile von dort abgestellten Traktoren entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug unterwegs, um die teilweise schweren Fahrzeugteile abzutransportieren. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen können bei der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

