Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 12.10.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Polizei schnappt jugendliche Einbrecher++

Verden. Aufmerksame Bürger meldeten in der Nacht zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr, mehrere Personen, die an der Rückseite eines Geschäftshauses in der Großen Straße über mehrere Balkons die Fassade hochkletterten. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort vier Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre feststellen, die es vermutlich auf Cannabispflanzen auf einem der Balkons abgesehen hatten. Die jungen Männer wurden zunächst festgenommen und später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es wird nun wegen Bandendiebstahls gegen die Tatverdächtigen ermittelt. Dazu sucht die Polizei noch Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

++Einbruchversuch vereitelt++

Kirchlinteln. Einen 37jährigen Verdener konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag, gegen 03:00 Uhr, in Kirchlinteln-Luttum ergreifen, nachdem dieser in der Sophienstraße versucht hatte, mit typischem Einbruchswerkzeug in ein Wohnhaus zu gelangen. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete der Verdächtige, konnte dann aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß in der Bergstraße gestellt und festgenommen werden. Die Verdener Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. Hinweise auf mögliche Tatbeteiligte nimmt die Polizei unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++Ohne Zulassung, Führerschein und unter Einfluss gefahren++

Schwanewede. Am 11.10.2025, gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen BMW in der Straße An der Kaserne. An dem PKW waren Kurzzeitkennzeichen aus dem Jahr 2005 angebracht. Zudem bestand für den PKW keine Zulassung und keine Versicherung. Bei der Überprüfung des 21jährigen Fahrzeugführers aus Schwanewede stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

