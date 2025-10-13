POL-VER: +Ölspur führt zu Unfallfahrzeug++E-Scooter missachtet Vorfahrt - Pkw flüchtet++Radfahrerin verletzt sich leicht++Zeugen zu Unfall gesucht+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ölspur führt zu Unfallfahrzeug+ Langwedel. Am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, führte eine mehrere Kilometer lange Ölspur die Polizei zu einem 61 Jahre alten Fahrer eines VW, welcher bei einem Verkehrsunfall die Ölwanne beschädigt hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 61-Jährige auf der A27 in Richtung Cuxhaven und wollte an der AS Langwedel abfahren. Dabei überfuhr er den Fahrbahnteiler und riss sich dabei die Ölwanne auf. Anschließend fuhr er weiter und setzte seinen Weg über das Tankstellengelände in Richtung Grasdorf fort. Während der Fahrt verlor der VW weiter Öl und beschmutzte die Fahrbahn.

Bei der Überprüfung der Ölspur stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den beschädigten VW zusammen mit dem 61-Jährigen auf einem Parkplatz in Grasdorf fest. Es entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Für die Reinigung der Ölspuren waren die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und eine Spezialfirma eingesetzt. Die Arbeiten dauerten bis ca. 24 Uhr an.

+E-Scooter missachtet Vorfahrt - Pkw flüchtet+ Achim. Am Sonntag, gegen 08.50 Uhr, kam es in der Straße Bruchwischberg zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Ein 14-Jähriger auf dem E-Scooter missachtete an der Kreuzung zum Flatacker die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Nach dem Unfall unterhielt er sich noch mit dem unbekannten Fahrer. Dieser setzte anschließend seine Fahrt in einem grauen Pkw fort. Der Jugendliche meldete sich im Verlauf des Vormittages schließlich bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Radfahrerin verletzt sich leicht+ Verden. Eine 64-jährige Radfahrerin verletzte sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit einem anderen Radfahrer leicht. Sie fuhr im Johanniswall auf dem Geh- und Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und wollte in die Zollstraße abbiegen. Beim Abbiegen stieß sie mit einem 13 Jahre alten Jungen zusammen, welcher aus der Zollstraße kam. Die leichtverletzte 64-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Zeuge zu Unfall gesucht+ Verden. Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten Pkw verletzte am Sonntagmittag eine 13-Jährige auf einem Fahrrad und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die 13-Jährige befuhr den Radweg des Lüneburger Wegs in Richtung Berliner Ring. An der Kreuzung des bevorrechtigten Radwegs zur Straße Am Alten Pulverschuppen missachtete der Pkw die Vorfahrt des Mädchens und fuhr gegen den Hinterreifen des Fahrrads. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr weiter in Richtung Borsteler Weg.

Ersten Informationen zufolge soll ein bislang unbekannter Mann den Unfall gesehen und das flüchtende Fahrzeug möglicherweise fotografiert haben. Der Mann sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

