Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Polizeihubschraubereinsatz nach mehreren Einbrüchen in Autos++Auffahrunfall an Ampel+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Polizeihubschraubereinsatz nach mehreren Einbrüchen in Autos+ Achim. In der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 1 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Westerfeld in mehrere geparkte Pkws ein. Gegen 1 Uhr meldete ein Anwohner zwei verdächtige Personen mit Taschenlampen an einem Pkw und hörte eine Scheibe klirren. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin in das Wohngebiet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese einen der bislang unbekannten Täter feststellen. Dieser flüchtete jedoch umgehend und konnte nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß entkommen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter weiterhin im Stadtgebiet Achim oder im angrenzenden Marschgebiet aufhalten, wurde ein Polizeihubschrauber für die Absuche hinzugezogen. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg.

Einer der Täter soll männlich, etwa 170 bis 180 cm groß, schlank und jünger als 30 Jahre gewesen sein. Er habe einen dunkelgrünen Kapuzenpullover getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall an Ampel+ Lilienthal. Am Montagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr auf der Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 44-jährige Daimler-Fahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug an der rot zeigenden Ampel, als eine 25-jährige Skoda-Fahrerin auf den stehenden Daimler auffuhr. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell