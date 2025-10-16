Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Werkzeug von Firmengelände gestohlen+
Landkreise Verden & Osterholz (ots)
LANDKREIS VERDEN
Derzeit liegen keine Meldungen vor.
LANDKREIS OSTERHOLZ
+Werkzeug von Firmengelände gestohlen+ Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in der Hohendinger Straße in ein Firmengelände ein. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Firmentransporter und entwendeten aus diesem zahlreiche Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell