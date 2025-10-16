POL-VER: +Werkzeug von Firmengelände gestohlen+

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug von Firmengelände gestohlen+ Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in der Hohendinger Straße in ein Firmengelände ein. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Firmentransporter und entwendeten aus diesem zahlreiche Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

