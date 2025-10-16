Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrerin verliert die Kontrolle und kippt auf die Seite+

Landkreis Verden (ots)

Achim/A27. Auf der A27 in Richtung Walsrode, kurz hinter der Anschlussstelle Achim-Ost, wurden am Vormittag, gegen 11 Uhr, eine 64-jährige Fahrerin und ein mitfahrendes Kind bei einem alleinbeteiligten Unfall leicht verletzt.

Ersten Informationen zufolge geriet die 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ab und kam auf den Grünstreifen. Als sie dies bemerkte, lenkte sie gegen und verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Renault kippte in der Folge auf die linke Seite und blieb auf dem Standstreifen liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die 64-Jährige und das Mädchen das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung des Pkw war der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell