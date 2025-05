Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.05.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Dienstag, 13.05.2025, 05:00 Uhr - 07:00 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es im Stadtgebiet Wolfenbüttel zu mehreren Kleinbränden.

Gegen 05:20 Uhr wurde in der Straße "Am Rodeland" ein neben dem Gehweg stehender, herrenloser Reisekoffer durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise, angezündet.

In der Straße "Am Jahnstein" wurde, gegen 05:12 Uhr, eine Altpapiertonne auf einem Grundstück durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise, angezündet.

Gegen 05:10 Uhr zündeten ebenfalls unbekannte Täter die Antenne eines ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Schinkelstraße an. Dieser Brand konnte durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden.

Gegen 05:12 Uhr wurde in der Jägermeisterstraße durch unbekannte Täter versucht ein Fahrrad im Fahrradständer auf dem Vorplatz von Mast-Jägermeister in Brand zu setzen. Dadurch wurde der Gummimantel des Hinterreifens leicht beschädigt. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

Gegen 05:24 Uhr wurde in der Wilhelm-Raabe-Straße durch unbekannte Täter der hintere Reifen eines Fahrrades in Brand gesetzt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kross X9 in der Farbe grün/grau. Der Eigentümer des Fahrrades wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/9330 zu melden.

Durch eine Streife der Polizei Wolfenbüttel wurde, gegen 05:12 Uhr, in der Blankenburger Straße, ein brennender Plastiksichtschutz eines Zaunes festgestellt. Dieser wurde durch die Beamten vor Ort gelöscht.

Des Weiteren wurde zwischen 05:00 Uhr- 07:00 Uhr durch unbekannte Täter die Plane eines Pkw-Anhängers in der Blankenburger Straße angezündet.

Die Brände wurden durch die Feuerwehr Wolfenbüttel gelöscht. Die Schadenshöhe kann bisher nicht benannt werden. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

