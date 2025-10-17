Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verdacht der Wilderei in Haberloh

Langwedel-Haberloh (ots)

Die Polizeistation Langwedel ermittelt aufgrund einer Jagdwilderei in Haberloh. Der zuständige Jagdpächter stellte am toten Tier eine Schussverletzungen fest, die nicht von einem der dortigen Jäger stammt, so dass er mit dem Wildkörper zur Polizeistation fuhr und dort Anzeige erstattete. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag, gefunden wurde das Tier auf einem Acker nahe der Haberloher Straße. Die Polizei Langwedel (Telefon 04232/ 934910) bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

