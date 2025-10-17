PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verdacht der Wilderei in Haberloh

Langwedel-Haberloh (ots)

Die Polizeistation Langwedel ermittelt aufgrund einer Jagdwilderei in Haberloh. Der zuständige Jagdpächter stellte am toten Tier eine Schussverletzungen fest, die nicht von einem der dortigen Jäger stammt, so dass er mit dem Wildkörper zur Polizeistation fuhr und dort Anzeige erstattete. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag, gefunden wurde das Tier auf einem Acker nahe der Haberloher Straße. Die Polizei Langwedel (Telefon 04232/ 934910) bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Helge Cassens
Telefon: 04231/806-107
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:14

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Vorfahrt missachtet Ottersberg. Auf der Grasdorfer Straße kam es am Donnerstag gegen 15:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 82-jähriger Fahrer eines Dacias befuhr den Grasdorfer Schuldamm und übersah beim Versuch, die Grasdorfer Straße zu überqueren, eine herannahende und bevorrechtigte 34-jährige VW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:34

    POL-VER: +Fahrerin verliert die Kontrolle und kippt auf die Seite+

    Landkreis Verden (ots) - Achim/A27. Auf der A27 in Richtung Walsrode, kurz hinter der Anschlussstelle Achim-Ost, wurden am Vormittag, gegen 11 Uhr, eine 64-jährige Fahrerin und ein mitfahrendes Kind bei einem alleinbeteiligten Unfall leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge geriet die 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ab und kam auf den Grünstreifen. Als sie dies bemerkte, lenkte sie gegen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:53

    POL-VER: +Linienbus übersieht Pkw - zwei Leichtverletzte+

    Landkreis Verden (ots) - Oyten. Auf der Kreuzung der L168 zur Straße An der Autobahn kam es heute Morgen, gegen 08.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Mini fuhr auf der L168 aus Richtung Oyten in Richtung Bassen und wollte die Kreuzung passieren. Aus Richtung Bassen kam ein 54 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses und beabsichtigte, nach links in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren