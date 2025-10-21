POL-VER: +Unfall zwischen PKW und Fahrrad++Zwei Wohnungseinbrüche in Grasberg++Unfall zwischen PKW und Fahrrad+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall zwischen PKW und Fahrrad+ Verden. In Verden kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einer 46-jährigen Radfahrerin und einer 36-jährigen Opelfahrerin. Die Opelfahrerin befuhr den Borsteler Weg in Richtung Berliner Ring, als die Radfahrerin in Höhe des Emma-Eggers-Weges plötzlich auf die Fahrbahn fuhr. Die Opelfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.150 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei Wohnungseinbrüche in Grasberg+ Grasberg. Im Bereich Grasberg ereigneten sich am Montagmorgen gleich zwei Wohnungseinbrüche. Die derzeit unbekannten Täter nutzten die Ortsabwesenheit der Bewohnerin aus und verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Adolphsdorfer Straße. Durch eine Angehörige sei im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr ein ca. 30-jähriger Mann mit Sporttasche festgestellt worden, welcher in einem weißen Kleinwagen weggefahren sei.

Im gleichen Zeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch in der Ottersteiner Straße. Auch hier wurde die kurze Abwesenheit der Bewohnerin ausgenutzt, um sich durch ein Fenster Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen wurden bereits aufgenommen und ein Zusammenhang wird geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter 04791 3070 zu melden.

+Unfall zwischen PKW und Fahrrad+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen kam es in Osterholz zu einem Zusammenstoß zwischen einem 54-jährigen Citroenfahrer und einer 49-jährigen Radfahrerin. Der 54-Jährige beabsichtigte, aus der Straße Am Hünenstein nach rechts auf die Straße Am Osterholze einzubiegen und übersah dabei die von links kommende und vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige leicht verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

