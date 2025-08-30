Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.08.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Polizei Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Str., 29.08.2025, 14:30 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Albert-Schweitzer-Straße aufgrund eines Verkehrsverstoßes auf eine 49-jährige Fahrerin eines PKW Audi aufmerksam.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle war in der Atemluft der Frau aus Salzgitter Alkoholgeruch wahrnehmbar. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass sie vor Fahrtantritt Medikamente eingenommen hatte, die sich negativ auf die Fahrtauglichkeit auswirken.

Der Fahrzeugführerin wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sachbeschädigung an PKW

Salzgitter, Lebenstedt, Joachim-Campe-Str. 4-6, 28.08.2025, 13:40 Uhr - 13:45 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum parkte eine 68-jährige Frau aus Salzgitter ihren schwarzen PKW VW Polo auf dem Parkplatz vor dem Rathaus. Als sie kurze Zeit später zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie tiefe Kratzer im Lack ihres PKW fest, die sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite und die Motorhaube zogen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

